Японские истребители запустили ракеты по российскому самолету Ил-38

Японские военные самолеты 23 сентября выпустили предупредительные ракеты в сторону российского самолета-разведчика Ил-38. По версии японцев, он нарушил в воздушное пространство страны, сообщает Kyodo News.

По словам министра обороны Японии Минору Кихара, российский самолет не совершал опасных действий.

Японские СМИ со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасу Хаяси сообщают, что российский самолет-разведчик летал над водами возле острова Ребун, северной части японского острова Хоккайдо.

Это первый случай применения сигнальных ракет Воздушные силы самообороны Японии с 1958 года.