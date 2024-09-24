Производитель дихлофоса отреагировал на трагедию в Красноярском крае

На предприятии заявили, что проводят внутреннее расследование, однако исходных данных пока мало.
Компания, производящая средство от насекомых, которым могла отравиться семья в Красноярском крае, внимательно следит за развитием событий. На предприятии заявили, что собирают всю имеющуюся информацию.
Собеседник агентства добавил, что за 30 лет работы не было зафиксировано ни одного случая гибели людей от продукции компании.
Напомним, ранее в Красноярском крае после ужина дома погибли четыре ребенка. Основная версия трагедии — дети отравились дихлофосом, которым незадолго до случившегося обрабатывалось жилое помещение.
Пострадали и родители детей. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что женщина беременна. Врачам удалось сохранить плод.