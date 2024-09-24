Производитель дихлофоса отреагировал на трагедию в Красноярском крае

На предприятии заявили, что проводят внутреннее расследование, однако исходных данных пока мало.

Компания, производящая средство от насекомых, которым могла отравиться семья в Красноярском крае, внимательно следит за развитием событий. На предприятии заявили, что собирают всю имеющуюся информацию.

Мы в курсе. <…> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации, — приводит сообщение пресс-службы компании РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что за 30 лет работы не было зафиксировано ни одного случая гибели людей от продукции компании.

Напомним, ранее в Красноярском крае после ужина дома погибли четыре ребенка. Основная версия трагедии — дети отравились дихлофосом, которым незадолго до случившегося обрабатывалось жилое помещение.

Пострадали и родители детей. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что женщина беременна. Врачам удалось сохранить плод.