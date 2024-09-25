В магазинах Петербурга обнаружили семечки с ядом

На прилавках петербургских торговых сетей обнаружили семечки с кадмием.

Яд способен накапливаться в организме и приводит к отравлениям разной степени тяжести, пояснили специалисты «Общественного контроля».

В ходе экспертизы выяснилось, что в таких брендах, как «Джинн», «Семечки Богучарские» и «Первым делом», содержание кадмия было минимальным — менее 0,1 мг на кг. В семечках других торговых марок — «Бабкины семечки», «От атамана», «Красная цена», «Smakky», «365 дней», «Моя цена» и «Молодежные» — уровень кадмия не превышал 0,19 мг на кг, что, хотя и укладывается в действующие нормы, но все равно считается высоким по рекомендациям ВОЗ, отметили в организации.

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Вместе с тем, жареные семечки даже с минимальным содержанием кадмия — продукт не самый полезный, напомнили специалисты.