Иностранец задержан за изнасилование подростка в Петербурге

По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Санкт-Петербурге задержан 45-летний гражданин Узбекистана.

Следствие установило, что 22 сентября подозреваемый в салоне автомобиля, припаркованного на проспекте Солидарности, совершил в отношении 16-летней девушки насильственные действия сексуального характера

Заведено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Подозреваемому предъявлено обвинение.