В Лодейнопольском районе началось периодическое протапливание

В среду, 25 сентября, на территории Лодейнопольского района Ленобласти началось периодическое протапливание.

Администрация района опубликовала соответствующее постановление.

Полноценный отопительный сезон по нормативам начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов, напомнили местные власти.