В Лодейнопольском районе началось периодическое протапливание

В среду, 25 сентября, на территории Лодейнопольского района Ленобласти началось периодическое протапливание.
Администрация района опубликовала соответствующее постановление.
Полноценный отопительный сезон по нормативам начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов, напомнили местные власти.
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25.09.2024 36