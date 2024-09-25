Родственники скончавшегося актера Мадянова не могли дозвониться до скорой — 112

Тело артиста обнаружили в его квартире 25 сентября.

Актера Романа Мадянова обнаружили без признаков жизни родственники, которые приехали 25 сентября его проведать. Близкие артиста сразу начали звонить в скорую помощь, однако связаться с экстренными службами сразу не смогли, утверждает Телеграм-канал 112.

Родные актера Романа Мадянова не могли дозвониться долгое время до скорой <…> Медики констатировали смерть актера в 11:51, — передает источник.

Актер Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет 25 сентября. Продолжительное время артист страдал тяжелым онкологическим заболеванием.