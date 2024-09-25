Китайский авто едва не убил своего владельца в Петербурге

Автомобиль посчитал, что впереди есть препятствие и резко повернул в сторону, где находились строительные леса. Деревянная балка в итоге прошла в нескольких сантиметрах от головы водителя через весь салон, пробив лобовое стекло.

В Санкт-Петербурге водитель едва не погиб из-за слишком чувствительной электроники своего китайского автомобиля.

Как рассказал потерпевший, все произошло внезапно. Судя по всему, седан распознал на дороге некое препятствие и решил объехать его по правой стороне, однако там располагались строительные леса. В итоге длинная деревянная балка пробила лобовое стекло и прошла в нескольких сантиметрах от головы владельца.

Сейчас бы здесь висела моя башка, — эмоционально прокомментировал владелец авто ситуацию, отметив, что пассажиров в машине, к счастью, не было.