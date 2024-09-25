В Петербурге приступили к тестированию приложения «Подорожник»

Сервис позволит оплачивать поездки в общественном транспорте через QR-код и NFC.

В Санкт-Петербурге начали тестирование онлайн-приложения «Подорожник». Сервис позволит оплачивать поездки в любом общественном транспорте города через QR-код (iOS ) и NFC (Android).

Как выяснила «Фонтанка», приложение разработали специалисты СПб ГКУ «Организатор перевозок». Новый сервис избавит пассажиров от необходимости пополнять баланс «Подорожника» через кассу. Также не придется активировать проездную карту после зачисления средств.

Запуск приложения планируется до конца текущего года.