Эксперт назвал самую частую ошибку дачников осенью

В Союзе садоводов России советуют не спешить с укрытием растений на зиму.

Многие дачники привыкли укрывать растения еще до наступления заморозков. Однако это является ошибкой заявила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Если сразу закутать растения, они не почувствуют перепад температур и у них не выработаются вещества, подготавливающие их к зиме. Это приведет к тому, что, когда придут серьезные холода, до минус 30 и ниже, растения могут замерзнуть даже под укрытием, — рассказала она «М24».

Эксперт добавила, что укрывать растения следует, когда они переживут хотя бы три понижения температуры.