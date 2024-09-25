Бойцам СВО передали двух молодых волчиц

Диких зверей нашел в лесу волонтер и не смог их там оставить. Теперь уже взрослые волчицы будут помогать нашим бойцам в зоне СВО.

Две волчицы передали российским военнослужащим в зону СВО. Как рассказал волонтер Александр Кончаков из Хакасии, который спас зверей, когда те еще были маленькими, животные будут помогать бойцам на передовой.

Кормили с пипетки их козьим молоком. От коровьего дуло их — и вот как бы выходили, выкормили. <…> Говорят, что действительно чутьё у них лучше всё равно. А вообще они такие ласковые, — поделился с Shot волонтер.

Обе волчицы получили одинаковые клички — «Высота», и обе будут находиться в воинских подразделениях. Одну из них отправили самолетом, а вторую на поезде.