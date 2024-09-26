В Винницах идет строительство дома для расселения аварийного жилья

В Подпорожском районе Ленобласти идет строительство четырехэтажного дома для переселенцев из аварийных домов.

В настоящее время строители устанавливают железобетонные панели первого этажа. Всего в доме будут 52 квартиры, куда переедут 138 переселенцев, рассказали в стройкомитете.

Еще один дом строят в поселке Вознесенье. Здесь идут подготовительные работы.

Вам будет интересно Дольщикам проблемного ЖК «Солнце» начали выдавать ключи от квартир Дольщикам ЖК «Солнце» в Сосновом Бору начали выдавать ключи от квартир, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. На сегодняшний день ключи получили... 25.09.2024 92

Напомним, что программа расселения аварийного жилья рассчитана до конца 2025 года. По ней уже расселено 11,5 тыс. человек из 15 тыс.