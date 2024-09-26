США выделят Киеву еще $5,5 млрд и передадут новое вооружение

Предоставление Киеву $5,5 млрд исчерпает лимит военной помощи, одобренный ранее конгрессом.
Президент США Джо Байден одобрил предоставление Киеву оставшихся 5,5 миллиардов долларов из средств, ранее одобренных конгрессом.
Более того, глава Белого дома поручил Пентагону поставить Украине дополнительный комплекс Patriot и управляемые боеприпасы JSOW.
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