Суд забрал медведицу Машу у нерадивого владельца из Ленобласти, пропавшего на полгода

Животное содержалось в ужасных условиях, а подкармливать его приходилось соседу, поскольку хозяин медведицы бесследно исчез.

Петербургский суд постановил передать медведицу Машу, проживающую во Всеволожском районе Ленобласти, в собственность государства. Передачи животного, содержавшегося в ужасных условиях, продолжительное время добивалась природоохранная прокуратура.

Как следует из материалов судебного заседания, бурая медведица принадлежала жителю Всеволожского района, однако мужчина должным образом не следил за «питомцем», а затем и вовсе пропал. Кормить зверя пришлось соседу.

Где сейчас находится уже бывший хозяин медведицы, не известно. Как передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина не выходит на связь больше полугода.