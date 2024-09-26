Певец SHAMAN объявил о разводе с супругой

Артист и его жена Елена Мартынова решили расторгнуть брак из-за того, что у них не остается времени друг на друга.

Музыкант Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, объявил о разводе с Еленой Мартыновой, с которой он прожил шесть лет. По словам артиста, это обоюдно решение, супруги решили остаться друзьями.

Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и оби, — написал артист в личном блоге.