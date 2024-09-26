Отказывавшийся играть с Россией футболист перешел в российский клуб

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, экс-игрок «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА.
Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год. Ранее спортсмен отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России.
«Если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», – заявил Миралем Пьянич
Футболист играл за «Шарджа» из ОАЭ, «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец». За сборную Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич выступает с 2008 года.
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