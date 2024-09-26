Перминов об инициативе Ленобласти по выходу бизнеса на экспортные рынки: «Поддержит диверсификацию в нашей экономике»

Сенатор положительно оценил предложенную президенту инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса в выходе на экспортные рынки.

В Москве прошло расширенное заседание Президиума Государственного Совета РФ под руководством президента Владимира Путина. Участники события, в том числе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, предложили главе государства инициативу, которая позволит помочь малому и среднему бизнесу выходить на экспортные рынки.

Среди предлагаемых мер: компенсация части затрат на логистику неэнергетического и несырьевого экспорта и сохранение содействия всем региональным центрам поддержки экспорта.

Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов положительно оценил такую инициативу.

Формулы поддержки экспорта российской продукции, конкурентной на многих рынках, находятся сегодня в поле внимания федеральной власти и региональных команд. И проработанные группой под руководством Александра Дрозденко предложения направлены на помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации этого важного потенциала, — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

Как подчеркивает член Совфеда, предложенные меры поддержки позволят ускорить процесс диверсификации в экономике России.

Это поможет расширить горизонты связей с дружественными странами, огромными рынками по широкой номенклатуре, поддержит диверсификацию в нашей экономике. Напомню и про механизм с китайской стороной, по которому транспортные затраты на поставку продукции с территории нашего региона компенсирует бюджет области. Мы постоянно ищем и пробуем решения, — добавил Перминов.