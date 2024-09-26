Перминов об инициативе Ленобласти по выходу бизнеса на экспортные рынки: «Поддержит диверсификацию в нашей экономике»

Сенатор положительно оценил предложенную президенту инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса в выходе на экспортные рынки.
В Москве прошло расширенное заседание Президиума Государственного Совета РФ под руководством президента Владимира Путина. Участники события, в том числе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, предложили главе государства инициативу, которая позволит помочь малому и среднему бизнесу выходить на экспортные рынки.
Среди предлагаемых мер: компенсация части затрат на логистику неэнергетического и несырьевого экспорта и сохранение содействия всем региональным центрам поддержки экспорта.
Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов положительно оценил такую инициативу.
Как подчеркивает член Совфеда, предложенные меры поддержки позволят ускорить процесс диверсификации в экономике России.