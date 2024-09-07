Перминов: опыт Ленобласти в трудоустройстве инвалидов опередил свое время

Регион проделывает большую работу по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Практики, реализуемые Мультицентром Ленинградской области, являются образцовыми, считает сенатор Сергей Перминов.

В России трудоустроена только четверть инвалидов. Минтруд пообещал меры поддержки компаниям, которые нанимают людей с проблемами со здоровьем. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что опыт регионального Мультицентра в этом направлении можно назвать образцовым. Реализуемые практики могут получить распространение по всей стране.

В настоящее время экономика России остро нуждается в кадрах. Государство заинтересовано в задействовании имеющихся внутренних трудовых ресурсов для восполнения производственных и иных потребностей. Привлечение лиц с ограниченными возможностями — одно из прорабатываемых направлений. Это, с одной стороны, позволит им внести свой посильный вклад в развитие страны, с другой — обеспечит их социальную интеграцию, — заявил сенатор.

По поручению Президента, продолжает сенатор, федеральное Правительство прорабатывает новые национальные проекты, реализация которых призвана обеспечить надежное и устойчивое будущее России. Один из них — «Кадры», в рамках которого уже готовится комплекс мер, касающихся привлечения людей с ограничениями по здоровью. Презентация его намечена на вторую половину сентября.

Мультицентр в Ленинградской области в некотором смысле даже опередил свое время. Следуя логике «инвестиций в человека», команда региона давно обратила внимание на поддержку людей с ограниченными возможностями. Накоплен солидный опыт. В данный момент он расширяется за счет работы с участниками СВО. Областные специалисты открыты для передачи имеющихся знаний, уникальных методик и наработок, — добавил Перминов.