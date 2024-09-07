Перминов: опыт Ленобласти в трудоустройстве инвалидов опередил свое время

Регион проделывает большую работу по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Практики, реализуемые Мультицентром Ленинградской области, являются образцовыми, считает сенатор Сергей Перминов.
В России трудоустроена только четверть инвалидов. Минтруд пообещал меры поддержки компаниям, которые нанимают людей с проблемами со здоровьем. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что опыт регионального Мультицентра в этом направлении можно назвать образцовым. Реализуемые практики могут получить распространение по всей стране.
По поручению Президента, продолжает сенатор, федеральное Правительство прорабатывает новые национальные проекты, реализация которых призвана обеспечить надежное и устойчивое будущее России. Один из них — «Кадры», в рамках которого уже готовится комплекс мер, касающихся привлечения людей с ограничениями по здоровью. Презентация его намечена на вторую половину сентября.