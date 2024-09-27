На улице Софьи Ковалевской в Петербурге ястреб-тетеревятник решил пообедать прямо на капоте автомобиля.

Как рассказал биолог Павел Глазков, в дикой природе эти птицы часто охотится на тетеревов, за что и получили такое название. В городе же ястреб-тетеревятник довольствуется голубями и серыми воронами. На видео, судя по окрасу, попал молодой хищник.

Фото: Виктория Федорова, Каждой твари по паре/telegram

Ястреб-тетеревятник занесен в Красную Книгу Санкт-Петербурга. В городе гнездится около десятка пар этих птиц.