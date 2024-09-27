Отчим задержан за изнасилование падчерицы во Всеволожском районе. Изъят окурок

В полицию Всеволожского района 26 сентября обратилась 27-летняя жительница Кудрово. По ее словам, ее изнасиловал 48-летний отчим.
Они вместе распивали спиртное в квартире пострадавшей на Пражской улице. После застолья мужчина изнасиловал падчерицу. Подозреваемого оперативно задержали.
Мужчина проживает в Шлиссельбурге, ранее судим за разбой. Заведено уголовное дело об изнасиловании. С места происшествия изъяты окурок, футболка, наволочка и два пледа.
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16.12.2020 37272