Отчим задержан за изнасилование падчерицы во Всеволожском районе. Изъят окурок

В полицию Всеволожского района 26 сентября обратилась 27-летняя жительница Кудрово. По ее словам, ее изнасиловал 48-летний отчим.

Они вместе распивали спиртное в квартире пострадавшей на Пражской улице. После застолья мужчина изнасиловал падчерицу. Подозреваемого оперативно задержали.

Мужчина проживает в Шлиссельбурге, ранее судим за разбой. Заведено уголовное дело об изнасиловании. С места происшествия изъяты окурок, футболка, наволочка и два пледа.