Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, заявила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».
Она подчеркнула, что подозрительными также считаются переводы 1 млн рублей в месяц, более 30 банковских операций в день, а также время между зачислением и списанием средств — одна минута и меньше.
При этом если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже незначительную сумму, подчеркнула Бочкина.
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25.09.2024 132