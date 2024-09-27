Переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, заявила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».

Она подчеркнула, что подозрительными также считаются переводы 1 млн рублей в месяц, более 30 банковских операций в день, а также время между зачислением и списанием средств — одна минута и меньше.

При этом если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже незначительную сумму, подчеркнула Бочкина.