Пенсии и зарплаты увеличат в России с октября

Пенсии военным с октября увеличиваются на 5,1 %, сообщает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в telegram-канале Госдумы.

По данным Вячеслава Володина, это затронет около 2,8 млн человек. Еще одна мера поддержки касается сотрудников федеральных учреждений.

На 5,1 % увеличат зарплаты медицинским работникам клинических центров, преподавателям федеральных вузов, работникам гидрометеорологической службы, федеральных научных учреждений, медико-социальной экспертизы, культуры и др. А также гражданскому персоналу силовых структур.