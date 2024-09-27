Пенсии и зарплаты увеличат в России с октября

Пенсии военным с октября увеличиваются на 5,1 %, сообщает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в telegram-канале Госдумы.
По данным Вячеслава Володина, это затронет около 2,8 млн человек. Еще одна мера поддержки касается сотрудников федеральных учреждений.
На 5,1 % увеличат зарплаты медицинским работникам клинических центров, преподавателям федеральных вузов, работникам гидрометеорологической службы, федеральных научных учреждений, медико-социальной экспертизы, культуры и др. А также гражданскому персоналу силовых структур.
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