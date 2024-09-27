Три российских пассажирских самолета получили предупреждение об угрозе уничтожения

Днем 26 сентября пилоты как минимум трех самолетов российских авиакомпаний получили сообщения с угрозами при полете над южными регионами страны.

На аварийной частоте неизвестные объявили на английском языке: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены», сообщили в тг-канале «Авиаторщина».

Первым диспетчерам доложил о происшествии экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который летел из Санкт-Петербурга во Владикавказ и готовился к посадке. Затем предупреждение поступило борту SSJ 100, следовавшему из Уфы в Минводы, а также Boeing 777 рейса Москва — Анталья.

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Отмечается, что все три самолета благополучно приземлились на аэродромах назначения. О происшествии сообщили в правоохранительные органы.