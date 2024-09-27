В Ленобласти 28 сентября будет облачно с прояснениями.
Ночью — местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах — грозы, днем — с ливнями. Ветер — южный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами в прибрежных районах ожидаются порывы до сильного.
Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем дойдёт +13…+18°С. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет повышаться.
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22.09.2024 271