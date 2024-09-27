Лже-ДПСник штрафовал пожилых людей за вымышленные нарушения в Петербурге

Как сообщает «Патрульный Петербурга», злоумышленник в одежде, напоминающей форму сотрудника ДПС, подходил к пожилым людям на улицах Санкт-Петербурга и требовал уплаты штрафов за якобы нарушения правил дорожного движения.

Мошенник сумел обмануть 84-летнюю женщину, которая отдала ему 4500 рублей. После получения заявления от пострадавшей полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия.

Злоумышленником оказался 56-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.