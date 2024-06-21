В Петербурге нашли интим-салон. Женщины убегали от полиции в полотенцах – видео

В квартире дома № 88 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружен салон, где мужчинам оказывали интимные услуги.

На месте задержали предполагаемого администратора – 51-летнюю жительницу Парголово. Девять женщин в возрасте от 27 до 42 лет подозревают в свиданиях за деньги. Трои из них местные, четверо приехали из различных регионов России, двое – из ближайшего зарубежья.

В отношении предполагаемой хозяйки салона заведено уголовное дело об организации занятия проституцией.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти