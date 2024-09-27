Роботы из Ленобласти примут участие в международном чемпионате «Битвы роботов – 2024»

Команда «БРПЛ» из Ленинградской области примет участие в новом сезоне международного чемпионата «Битвы роботов – 2024», где свое мастерство показывают инженеры-робототехники.

В состязании принимают участие 96 команд из России, Индии, Бразилии, Ирана, Беларуси, Казахстана и Китая. «БРПЛ» из выставит робота, созданного компанией «Мама Оля», и мини-робота, произведенного Всеволожским детским технопарком «Кванториум».

Первый отборочный этап чемпионата пройдет 28 сентября в спорткомплексе «ЦСКА Арена» в двух категориях: роботы весом до 110 кг и мини-роботы до 1,5 кг. Лучшие команды по итогам поединков пройдут в полуфинал. Победители чемпионата разделят призовой фонд в размере 6,6 млн рублей.