Задержан директор УК, обслуживающей дом с рухнувшим балконом в Светогорске

Ему предъявлено обвинение по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет задержал генерального директора светогорской управляющей компании «Гриндом», обслуживающей дом, в котором рухнул балкон вместе с 74-летней женщиной.

Мужчине вменяют статью УК РК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствием установлено, что обвиняемый не предпринял мер по надлежащему содержанию и ремонту многоквартирного дома № 7 по улице Коробицына в городе Светогорске Выборгского района Ленинградской области. Кроме того, получив обращение жительницы дома о разрушении балкона её квартиры, не принял мер к обеспечению безопасности и надлежащем содержании общего имущества, — передает СК.