В Германии задержали супругов, транслировавших российские каналы в интернете

Задержанными оказалась супружеская пара.

В Германии полиция задержала супругов, транслировавших российские телеканалы в интернете за плату. В частности, муж и жена организовывали с 2022 года показ «России 1» и RT, находящихся под санкциями в стране.

Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как «Россия 1» и RT, — сообщает таможня Германии.

Супругам, согласно законодательству Германии, грозит до одного года лишения свободы.