При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 11 человек

Трагедия произошла накануне вечером в Махачкале.

В результате взрыва на территории АЗС в Махачкале погибли 11 человек. Столько же пострадали, передает МЧС РФ.

Один человек находится в тяжелом состоянии, однако, его жизни ничего не угрожает. Врачи смогли прооперировать его, — сообщает ведомство.

Экстренные службы все еще разбирают завалы. Оперативные ведомства продолжают работу на месте происшествия.