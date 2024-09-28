При взрыве на АЗС в Дагестане погибли 11 человек

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Трагедия произошла накануне вечером в Махачкале.

В результате взрыва на территории АЗС в Махачкале погибли 11 человек. Столько же пострадали, передает МЧС РФ.

Один человек находится в тяжелом состоянии, однако, его жизни ничего не угрожает. Врачи смогли прооперировать его, — сообщает ведомство.

Экстренные службы все еще разбирают завалы. Оперативные ведомства продолжают работу на месте происшествия.

 

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27.09.2024 64
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