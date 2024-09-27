Мешок с цементом упал с 20 этажа на рабочего в Ленобласти

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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района 26 сентября около 18:00 сообщили о госпитализации 59-летнего рабочего со строительной площадки на улице Оборонной, 33к2, в Мурино. 

По предварительным данным, сотруднику на спину с высоты 20 этажа упал мешок с цементно-песчаной смесью. Врачи диагностировали оскольчатый перелом левой лопатки со смещением.

Обстоятельства травмирования мужчины устанавливаются.

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01.04.2023 2356
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