Владельцам участков напомнили максимально возможную высоту забора

В Госдуме отметили, что правила установки ограждения земельных участков определяют регионы. Как правило, если забор выше двух метров, это считается нарушением.

Огромные трехметровые заборы депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал пережитком 90-х. Установка таких ограждения является нарушением.

В беседе с «Газетой.ру» парламентарий подчеркнул, что требования к заборам, в том числе их высота, устанавливаются региональными властями. Как правило, ограждения не должны превышать двух метров.

Перед установкой забора желательно обратиться в местную администрацию и уточнить на приеме допустимую высоту, либо посмотреть эту информацию на сайте администрации. Как правило, по конкретному региону есть допустимая высота, — заявил депутат.