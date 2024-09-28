Эксперты: 65% косметики содержат опасные для здоровья компоненты

Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального союза защиты прав потребителей.
В 65% косметических средств массового сегмента присутствуют опасные для здоровья компоненты. При этом 76% продукции не имеют сведений о противопоказаниях. Об этом заявили в Национальном союзе защиты прав потребителей.
Шестьдесят пять процентов косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения, — приводит заявление экспертов РИА Новости.
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