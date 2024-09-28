В Ленобласти вывели из леса заблудившегося мужчину

Поиски пропавшего велись несколько часов.
Аварийно-спасательная служба Ленобласти накануне, 27 сентября, вывела из леса в Лодейнопольском районе заблудившегося мужчину.
Сообщение о пропаже человека поступило спасателям во второй половине дня. Вечером мужчину нашли.
Во второй половине дня, 27 сентября, в поисково-спасательный отряд г. Лодейное Поле поступила информация о заблудившемся в лесном массиве мужчине. Поисковые работы развернулись около села Алеховщина, — сообщили в службе.
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