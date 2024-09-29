Президент Сербии прогнозирует 30 лет военного конфликта между Россией и Украиной

Президент Сербии Александр Вучич уверен, что в Украине, вероятно, будет реализован корейский сценарий мирного урегулирования.

Однако политик считает, что перед какой-либо рабочей мирной инициативой произойдет ожесточенная борьба «за каждое село».

«Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – отметил Александр Вучич

В дальнейшем конфликт не будет иметь решения «в течение 10, 20 или 30 лет». Александр Вучич заявил, что США будут «упорно бороться против России», а Россия будет защищать свои интересы.