Глава ФЛГ России предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит в возвращение российских лыжников в международные турниры сразу после завершения СВО.
«Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», – предложила Елена Вяльбе
Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) 27 сентября продлила отстранение российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.
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