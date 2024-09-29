Глава ФЛГ России предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит в возвращение российских лыжников в международные турниры сразу после завершения СВО.

«Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», – предложила Елена Вяльбе

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) 27 сентября продлила отстранение российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.