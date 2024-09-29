Лукашенко считает, что только он может управлять Беларусью

Александр Лукашенко заявил, что не знает того, кто еще мог бы возглавить Беларусь. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вчера я подумал об этом: ну, вот, а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», – сказал Александр Лукашенко
По словам президента, многие чиновники в Беларуси обладают уникальными качествами.
«Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами… Вчера я подумал, вот если бы все эти качества в одном человеке соединить, уникальный был бы человек и идеальный бы был президент», – резюмировал Александр Лукашенко
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