Лукашенко считает, что только он может управлять Беларусью

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Александр Лукашенко заявил, что не знает того, кто еще мог бы возглавить Беларусь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лукашенко Фото CC BY 4.0, wikimedia.org
Фото: CC BY 4.0, wikimedia.org
«Вчера я подумал об этом: ну, вот, а кто? Вот я приду, вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», – сказал Александр Лукашенко  

По словам президента, многие чиновники в Беларуси обладают уникальными качествами.

«Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами… Вчера я подумал, вот если бы все эти качества в одном человеке соединить, уникальный был бы человек и идеальный бы был президент», – резюмировал Александр Лукашенко  
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24.09.2024 977
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