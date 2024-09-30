В Кингисеппе и Выборге отключают воду – адреса

В связи с проведением аварийных работ по устранению утечки временно прекращена подача воды в некоторые дома в Кингисеппе и Выборге.

В Кингисеппе отключат воду по следующим адресам: Большой Бульвар 4, 6, 6а, 8, Крикковское шоссе 18, 20, 22, 24, 26, Ковалевского 5, Строителей 11. В Выборге – по улице Рубежная, 38, 40, 42, 44.

На время отключения в Кингисеппе будет организован подвоз воды на Крикковском шоссе по следующим адресам:

д. 18 – с 10:00 до 12:00;

д. 20 – с 12:10 до 14:10;

д. 24 – с 14:20 до 16:30.

Специалисты прилагают усилия, чтобы выполнить работы как можно быстрее.