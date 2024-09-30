Поставки зимней одежды из Китая в Россию сократились на 60 %

В 2024 году в России стали закупать на 60 % меньше верхней зимней одежды из КНР по сравнению с 2023 годом. Предполагаемая причина – рост собственного производства, сообщает Neva.Today.

Китайской зимней одежды россияне приобрели на $110,6 млн. Больше всего Россия импортировала модели из натурального меха – на $82,8 млн. Меньше всего лыжных костюмов – на $31,2 тыс.

В России стали в большем объеме выпускать собственные предметы зимнего гардероба. По данным Росстата, курток и пальто в январе-июле стали шить на 24,7 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.