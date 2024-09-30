Поставки зимней одежды из Китая в Россию сократились на 60 %

Поделиться
Рубли
Фото: Baltphoto.ru

В 2024 году в России стали закупать на 60 % меньше верхней зимней одежды из КНР по сравнению с 2023 годом. Предполагаемая причина – рост собственного производства, сообщает Neva.Today.

Китайской зимней одежды россияне приобрели на $110,6 млн. Больше всего Россия импортировала модели из натурального меха – на $82,8 млн. Меньше всего лыжных костюмов – на $31,2 тыс.

В России стали в большем объеме выпускать собственные предметы зимнего гардероба. По данным Росстата, курток и пальто в январе-июле стали шить на 24,7 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вам будет интересно
Поставки зимней одежды из Китая в Россию сократились на 60 % Россия, одежда, Китай
«Это просто все, это погибель»: в ЦБ заявили о возможной гибели экономики России из-за санкций
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов.   Первый...
27.06.2024 696
Автор