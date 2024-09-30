Педагог из Выборга стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Преподаватель английского языка из гимназии № 11 Выборга Полина Лобанкова вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024».

Также педагога признали лучшей в категории «Педагогическая династия Учителей года».

Полина Лобанкова из Выборга прошла во второй тур конкурса «Учитель года». Вместе с другими 19 лауреатами она отправится в Московскую область, где будут определены лучшие учителя России.