Педагог из Выборга стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Преподаватель английского языка из гимназии № 11 Выборга Полина Лобанкова вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024».
Также педагога признали лучшей в категории «Педагогическая династия Учителей года».
Полина Лобанкова из Выборга прошла во второй тур конкурса «Учитель года». Вместе с другими 19 лауреатами она отправится в Московскую область, где будут определены лучшие учителя России.
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