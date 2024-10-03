В Ленинградской области снижается количество неблагополучных семей

Прокуратура Ленинградской области подвела промежуточные итоги работы, направленной на решение проблемы социального сиротства.

В Ленинградской области стало снижаться количество неблагополучных семей. Как рассказали в региональной прокуратуре, ведомство во взаимодействии с органами власти продолжили в 2024 году реализацию мер, призванных помочь семьям в преодолении сложных жизненных ситуаций. И эта работа принесла значительные результаты.

Принятые меры в 1 полугодии 2024 года способствовали повышению на 22 % эффективности работы уполномоченных органов системы профилактики с семьями, находящимися в социально опасном положении: вследствие оздоровления внутрисемейной ситуации 99 семей сняты с учета, — рассказали в областной прокуратуре.

Региональные власти также реализуют комплексные меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе и многодетных.

При участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области созданы 3 семейных многофункциональных центра (в г. Гатчине, г.Сланцы, г. Тихвине) для оказания оперативной комплексной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по принципу «одного окна». До конца 2024 года будут открыты еще 2 таких центра, отметили в ведомстве.

Всего в этом году дополнительную помощь и поддержку получили более 1,5 тысяч ленинградских семей. Из них более 75% добились отличного результата в преодолении сложной жизненной ситуации.