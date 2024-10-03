В Москве экстренно госпитализирован худрук театра «Ленком»

Предварительно известно, что у Варшавера обнаружили пневмонию.
В Москве госпитализировали художественного руководителя театра «Ленком» Марка Варшавера.
Как передают СМИ, деятель искусств почувствовал недомогание 3 октября. Варшавер жаловался на трудности с дыханием. Прибывшие на вызов медики решили экстренно доставить пациента в больницу.
Состояние Варшавера оценивается как средней степени тяжести. Сам худрук полагает, что заболел после того, как долго находился под кондиционером.
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03.10.2024 69