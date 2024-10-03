В Москве экстренно госпитализирован худрук театра «Ленком»

Предварительно известно, что у Варшавера обнаружили пневмонию.

В Москве госпитализировали художественного руководителя театра «Ленком» Марка Варшавера.

Как передают СМИ, деятель искусств почувствовал недомогание 3 октября. Варшавер жаловался на трудности с дыханием. Прибывшие на вызов медики решили экстренно доставить пациента в больницу.

Состояние Варшавера оценивается как средней степени тяжести. Сам худрук полагает, что заболел после того, как долго находился под кондиционером.