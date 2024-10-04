Маркетплейсы заполонили товары для квадроберов

Теперь в онлайн-магазинах можно приобрести не только корм для представителей субкультуры, но и будку.

На российских маркетплейсах стали появляться товары для квадроберов. Продавцы размещают объявления о продаже не только корма, но и будок, лежанок, барьеров и парфюма. Отдельного внимания заслуживают спреи, якобы отпугивающие переодетых в костюмы животных детей.

Также в интернете предлагают к покупке и готовый бизнес – маски оптом за 90 тысяч рублей для представителей нашумевшей субкультуры.

Отдельные продавцы пошли дальше и стали выдавать обычные сладости и вещи за эксклюзивные товары для квадроберов.