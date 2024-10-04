Глава Роспотребнадзора исключила вспышку лихорадки Марбург в РФ

Анна Попова пообещала, что подконтрольное ей ведомство не допустит распространения заболевания.
Вспышка лихорадки Марбург в России исключена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом руководитель ведомства допустила, что заболевание может попасть в страну.
Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения (лихорадки Марбург — ред.) в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать, — цитирует Попову РИА Новости.
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02.10.2024 152