Глава Роспотребнадзора исключила вспышку лихорадки Марбург в РФ

Анна Попова пообещала, что подконтрольное ей ведомство не допустит распространения заболевания.

Вспышка лихорадки Марбург в России исключена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом руководитель ведомства допустила, что заболевание может попасть в страну.

Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения (лихорадки Марбург — ред.) в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать, — цитирует Попову РИА Новости.