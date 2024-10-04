Диетолог: корм для квадроберов с маркеплейсов может быть опасен

Из-за высокого содержания сахара и экструдированных продуктов такой корм негативно влияет на здоровье подростков.

Корм для квадроберов, который появился на маркетплейсах, может представлять опасность для детей. Как заявила диетолог Марият Мухина, в нем содержится слишком много сахара и экструдированных продуктов.

Специалист отмечает, что сахар не только нагружает поджелудочную железу, но и является сам по себе стимулирующим веществом.

Это ещё и возбуждающее вещество, стимулирующее психику. У квадроберов она и так неуравновешенная <…> Это только усугубит девиантное поведение ребёнка, — цитирует Мухину LIFE.

Также пользы корму не добавляют экструдированные продукты. Они представляют собой крупы, обработанные специальным способом. Фактически в такой пище нет ни минералов, ни витаминов.