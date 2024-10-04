В Норвегии озвучили вероятную причину гибели кита, считавшегося шпионом из России

Эксперты полагают, что морское млекопитающее погибло от инфекции.
В Норвегии выяснили причину гибели кита-белухи Хвальдимира, которого считали шпионом из России.
Как передают СМИ, ссылаясь на Ветеринарный институт Норвегии, морское млекопитающее скончалось в результате бактериальной инфекции. Это подтверждают результаты вскрытия.
Отметим, в конце августа кита, подозреваемого в шпионаже в пользу России, нашли мертвым на юго-западе Норвегии рядом с городом Ставангера. Местные специалисты исключают насильственную смерть Хвальдмира. На туше белухи не нашли ранений.
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