В Норвегии озвучили вероятную причину гибели кита, считавшегося шпионом из России

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Эксперты полагают, что морское млекопитающее погибло от инфекции.

В Норвегии выяснили причину гибели кита-белухи Хвальдимира, которого считали шпионом из России.

Как передают СМИ, ссылаясь на Ветеринарный институт Норвегии, морское млекопитающее скончалось в результате бактериальной инфекции. Это подтверждают результаты вскрытия.

Отметим, в конце августа кита, подозреваемого в шпионаже в пользу России, нашли мертвым на юго-западе Норвегии рядом с городом Ставангера. Местные специалисты исключают насильственную смерть Хвальдмира. На туше белухи не нашли ранений.

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