Леус: в ночь на воскресенье ожидается сильная магнитная буря

Поделиться

Слабые геомагнитные возмущения начались еще до полудня субботы, 5 октября.

2150953785
Изображение от freepik

После 15:00 они усилились и в ночь на воскресенье, 6 октября, достигнут максимума. Ожидается, что это будет третий уровень из пяти возможных.

Затем космический шторм пойдет на спад, и до вечера 8 октября на Земле будут ощущаться магнитные бури слабого и среднего уровня, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Вам будет интересно
Леус: в ночь на воскресенье ожидается сильная магнитная буря Россия, магнитные бури, Леус
Куда обратиться в Ленобласти, если отопление так и не включили
Оперативным решением проблем с отоплением в Ленобласти занимается Ситуационный центр по энергетике. Штаб находится под председательством главы комитета по ТЭК Сергея...
04.10.2024 199
Автор