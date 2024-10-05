Леус: в ночь на воскресенье ожидается сильная магнитная буря

Слабые геомагнитные возмущения начались еще до полудня субботы, 5 октября.

После 15:00 они усилились и в ночь на воскресенье, 6 октября, достигнут максимума. Ожидается, что это будет третий уровень из пяти возможных.

Затем космический шторм пойдет на спад, и до вечера 8 октября на Земле будут ощущаться магнитные бури слабого и среднего уровня, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.