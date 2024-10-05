В Госдуме предложили освободить самозанятых таксистов от мед- и техосмотра

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает освобождение самозанятых таксистов от прохождения медицинского и технического осмотра, а также от оформления путевых листов.

Сейчас перевозчик обязан обеспечить оформление путевого листа до выхода на линию, медосмотры должны проходить дважды в день, техосмотры — один раз в день.

Кроме того, самозанятым могут дать возможность оформлять страховку без указания на то, что автомобиль используется в качестве такси. Ппредполагается, что это уменьшит стоимость полисов, а стало быть, и финансовая нагрузка, испытываемая самозанятыми, ослабеет, рассказал автор документа, зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.