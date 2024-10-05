Финляндия намерена дистанционно отзывать ВНЖ у иностранцев

В Финляндии подготовили новые ужесточения для иностранцев. Соответствующие поправки в законодательство предложило Министерство внутренних дел страны, говорится на сайте ведомства.

В частности, вид на жительство иностранца, находящегося за пределами Финляндии, может быть аннулирован дистанционно из соображений безопасности или угрозы общественному порядку. При этом ему может быть также запрещен въезд в страну.

Ранее появилась информация, что Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО.