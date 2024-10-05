Самый дешевый дом в Ленобласти продается за 160 тысяч рублей

В Ленобласти сейчас на продажу выставлено 212 домов стоимостью до 1 млн рублей. В октябре количество таких предложений сократилось на 18,8%.

Самый бюджетный дом продают в Киришском районе за 160 тысяч рублей. Покупателям предлагают участок площадью 6 соток с домом в 12 квадратных метров, требующим капитального ремонта, рассказал аналитик рынка недвижимости Алексей Щербатых.

Вам будет интересно Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам Сбер с сегодняшнего дня, 2 октября, повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Теперь минимальные ставки на первичном... 02.10.2024 140

Эксперты отмечают, что сокращение предложения в бюджетном сегменте может быть связано с несколькими факторами, включая изменение спроса на более дорогие объекты, увеличение себестоимости строительства и ухода за недвижимостью, а также снижение предложения земельных участков под застройку.