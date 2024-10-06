Дуров объявил о появлении новой функции в Telegram

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Теперь пользователи мессенджера смогут обмениваться подарками.

Павел Дуров рассказал о появлении в Telegram новой функции — возможности обмениваться подарками.

Подарки – отличный способ поздравить близких с важными событиями. Получатели подарков могут отображать их в своих профилях или продавать за звезды, — поделился Дуров в личном блоге.

Также основатель мессенджера заявил, что в будущем подарки можно будет конвертировать в NFT.

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02.10.2024 143
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